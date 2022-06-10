Москва, , 10:27 — REGNUM В парках Москвы 11 и 12 июня в честь празднования Дня России пройдут праздничные мероприятия, сообщается на портале мэра столицы.

День России в Москве Ludvig14

Посетителей парков ждут обзорные экскурсии, исторические реконструкции, игры и викторины, концерты, творческие мастер-классы и занятия спортом.

Москвичей и гостей столицы приглашают познакомиться танцами народов мира, с ремеслами Древней Руси, совершить путешествие в наполеоновскую эпоху и провести день в полевом лагере образца 1812 года и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в честь Дня России учреждения, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, подготовили более 120 мероприятий.

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