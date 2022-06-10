В честь Дня России парки Москвы проведут праздничные мероприятия
Москва, 10 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В парках Москвы 11 и 12 июня в честь празднования Дня России пройдут праздничные мероприятия, сообщается на портале мэра столицы.
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День России в Москве
Посетителей парков ждут обзорные экскурсии, исторические реконструкции, игры и викторины, концерты, творческие мастер-классы и занятия спортом.
Москвичей и гостей столицы приглашают познакомиться танцами народов мира, с ремеслами Древней Руси, совершить путешествие в наполеоновскую эпоху и провести день в полевом лагере образца 1812 года и др.
Как сообщало ИА REGNUM, в честь Дня России учреждения, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, подготовили более 120 мероприятий.
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