Тбилиси, , 10:23 — REGNUM Министерство обороны Грузии до конца текущего года организует выпуск собственных беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава минобороны Джуаншер Бурчуладзе, выступая в парламенте с отчётом работы ведомства.

Беспилотник

Он отметил, что в современных войнах растёт значение информации, получаемой в реальном времени. Производство БПЛА будет одним из приоритетных направлений развития грузинской армии.

«Создано совместное предприятие, которое будет производить на территории Грузии беспилотники-смертники и разведывательные летательные аппараты. Это грузино-польское предприятие будет оснащено современными технологиями», — сказал Бурчуладзе.

Министр сообщил, что производство будет запущено силами научно-производственного объединения Delta International.

Напомним, ранее Бурчуладзе сообщил, что в Грузии планируется наладить производство собственных боеприпасов. В октябре 2021 года в центре Delta в Грузии запустили производство автоматических винтовок GI-4 по стандартам НАТО. Станки для предприятия привезли из США.

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