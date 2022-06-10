Москва, , 10:23 — REGNUM Она из причин торможения инфляции в РФ — это замедление потребительского спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил преподаватель факультета «Форсайт» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал данные Минэкономразвития РФ о том, что с 28 мая по 3 июня инфляция в РФ замедлилась до 17,02%.

Инфляция Picserver.org

«Можно назвать две причины, — сказал Домащенко. — Первая — это резкое замедление потребительского спроса после ажиотажа конца февраля – начала марта. Вторая – уход курса доллара к рублю ниже значений февраля. До осени 2022 года возможно замедление инфляции, но в случае введения все новых пакетов санкций и, следовательно, еще большего ограничения импорта с осени инфляция начнет ускоряться. В ближайшие месяцы рост цен будет ограниченным. Роста цен в непродовольственном и продовольственном секторах можно ожидать в IV квартале».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в мае 2022 года выросли в среднем на 0,12% в месячном выражении, что стало минимальным показателем с августа 2021 года.

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