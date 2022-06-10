Бухарест, 10 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека пострадали в результате пожара на одном из крупнейших региональных складов химических материалов в уезде Арджеш на юге Румынии. Об этом 10 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Dave Hogg Пожар

«В радиусе примерно 100 м от места пожара расчетами спасательных бригад были выявлены выбросы в атмосферу ядовитых веществ», — говорится в заявлении местных властей.

При этом в уездной администрации заявили о том, что «ситуация взята под контроль». В настоящее время огонь локализован.

Несколько помещений предприятия восстановлению не полежат. Ведется следствие.