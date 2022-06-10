Азовский район, Ростовская область, , 10:22 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет бывший главный архитектор Азовского района. Его обвиняют в халатности при вводе в эксплуатацию жилья, предназначенного для сирот. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Уголовное дело

Следователи полагают, что с 2016 года по 2017 год обвиняемый без документации, подтверждающей подключение домов к системам питьевого водоснабжения и канализации, в нарушение градостроительных норм, выдал разрешение на строительство трёх многоквартирных домов в посёлке Овощном. Затем чиновник разрешил ввести объекты в эксплуатацию.

Квартиры в домах были проданы неопределённому кругу лиц. Затем в одном из жилых домов муниципальные власти приобрели 13 квартир, которые предоставили сиротам.

Свою вину бывший архитектор Азовского района признал полностью.

Материалы уголовного дела переданы в суд.