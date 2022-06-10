Луганск, 10 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Двадцать два человека погибли в результате обстрела города Стаханова украинскими военными. Об этом сообщает 10 июня пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики.

Mil.gov.ua Обстрел

Удар по Стаханову украинские войска нанесли утром 9 июня. Первоначально сообщалось о троих, позднее — о 15 погибших.

«Погибло 22 человека, 4 человека получили ранения, повреждено и разрушено: объекты жилого сектора по 9 адресам и 6 объектов инфраструктуры в Стаханове», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреливали город с применением реактивных систем залпового огня. Повреждения получили больница, стадион, общежитие, жилые здания. В одном из многоквартирных домов обрушились два подъезда.

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