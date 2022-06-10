Екатеринбург, 10 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области 68 семей обманутых дольщиков получили ключи от квартир. Уральцы ждали окончания стройки с 2016 года, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

0Four Ключи от дома

По словам уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой, без жилья остался 91 человек. В 2019 году дом был передан фонду защиты прав дольщиков. Здание достроили за счёт средств регионального бюджета.

Отметим, застройщик, обманувший дольщиков, отбывает наказание в местах лишения свободы. Гарантийные обязательства перед жильцами в течение пяти лет будет нести фонд защиты прав дольщиков.