Владивосток, , 10:20 — REGNUM Масштабные противолодочные учения с участием свыше 40 кораблей и 20 летательных аппаратов завершил Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Учения противолодочных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ Mil.ru

«Группировка сил Тихоокеанского флота завершила выполнение задач в рамках планового учения в дальней морской зоне», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за время маневров группировкой ТОФ было выполнено свыше 300 боевых упражнений, включая 170 с практическим применением оружия.

Кроме того, отмечается, что на завершающем этапе учений учения фрегат «Маршал Шапошников», большие и малые противолодочные корабли, а также корветы активно взаимодействовали с морской авиацией флота, использовавшей для обнаружения подлодок противолодочные самолеты Ту-142МЗ, противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н. Также с палуб боевых кораблей на поиски подлодок вылетали противолодочные вертолёты Ка-27.

Помимо этого, корабли в составе тактических групп совершенствовали организацию коллективной противовоздушной обороны и провели серию артиллерийских стрельб из 100-мм артиллерийских установок А-190 и АК-630М.

Уточняется, что в итоге морского боя группировка ТОФ отработала применение высокоточного оружия морского базирования по отряду кораблей «противника». Причем экипажи кораблей отработали весь алгоритм действий за исключением фактического пуска крылатых ракет.

Отметим, учения проходили в период с 3 по 10 июня 2022 года под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.