Хертогенбос, Нидерланды, 10 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Польши Камилем Майхшаком в матче второго круга турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Продолжительность встречи составила 3 часа 7 минуты и завершилась со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5).

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Хачанов девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, ни одной ошибки на подаче и 3 из 7 брейков.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.