Боровск, Калужская область, , 11:15 — REGNUM Калужское управление СК России предупреждает об опасностях летнего периода для детей, сообщает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.

Место происшествия Калужское региональное управление СК России

Так, 8 июня 2022 года в реке Протва в Боровском районе утонул 8-летний мальчик. По предварительным данным, мать отпустила сыновей 8 и 11 лет погулять, запретив ходить к реке. Однако дети не послушались и оказались около водоема. Тонущего ребенка увидел находящийся неподалеку рыбак, который принял меры к спасению и вытащил мальчика из воды. Однако спасти жизнь ребенка не удалось.

Днём ранее из окна многоквартирного дома в Людинове выпала 4-летняя девочка. По информации следствия, отец оставил её одну дома спящей, полагая, что к моменту, когда она проснется, должна будет вернуться мать. Однако девочка проснулась раньше, подошла к окну, открыла створку и стала звать мать, оперлась на москитную сетку и вместе с ней упала с пятого этажа. Сейчас ребенок находится в больнице.

По данным фактам следственными проводятся процессуальные проверки, выясняются условия жизни и воспитания детей в семье, причины и обстоятельства произошедшего. По окончании проверок по ним будут приняты процессуальные решения. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации обращаются ко взрослым с просьбой проявить бдительность к вопросам безопасности детей в летний период.

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