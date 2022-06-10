Газни, Афганистан, , 10:19 — REGNUM Источники в административном центре афганской провинции Газни сообщили о страшном пожаре в этом городе. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Пожар Pixabay.com

Уточняется, что огонь вспыхнул в ночь на пятницу, 10 июня, в столярном цеху и продолжался несколько часов. По словам источника, деревообрабатывающее предприятие находится в районе «Шамир Сахиб» первого округа города Газни.

Огонь был локализован местными жителями с использованием подручных средств, а пожарная команда полицейского управления Газни прибыла на место с опозданием.

По словам жертв пожара, они понесли ущерб на миллионы афгани. Причина возгорания пока не установлена.