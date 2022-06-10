Вашингтон, 10 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Студия Lunar Software объявила о возобновлении работы над проектом хоррор-игры Routine, по поводу которой молчала около шести лет. Об этом 9 июня сообщил журналист ведущий трансляции Summer Game Fest Джефф Кили.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики отметили, что в качестве нового издателя Routine выступит компания Raw Fury. Они также дали понять в трейлере, что концепция игры претерпела некоторые изменения, например, в качестве противников главного героя выступят в том числе агрессивные андроиды. Игра пока не имеет даты релиза.

Напомним, Routine была анонсирована ещё в 2012 году. Последний раз Lunar Software опубликовала подробности о проекте в 2016, сообщив, что игра практически готова, и что её релиз состоится в марте 2017-го. Однако в апреле 2017-го разработчики объявили о решении отложить выход игры из-за того, что их не удовлетворила одна из концовок.