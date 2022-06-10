Екатеринбург, 10 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В ходе проведения второго этапа опрессовок в Екатеринбурге выявлено ещё шесть повреждений. Второй этап опрессовок в столице Урала проходит с 6 по 10 июня, сообщили журналистам в Екатеринбургской теплосетевой компании.

Mil.ru Обслуживание труб теплоснабжения

При проведении опрессовок использовалась холодная вода под высоким давлением. Повреждения обнаружены в районе улиц Панельная, Ткачей, Таганская, Баумана. Победы и Красина. Ремонтные бригады приступили к их устранению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый этап опрессовок в Екатеринбурге завершился 19 мая. Тогда было выявлено 19 повреждений.