Уфа, , 10:21 — REGNUM Людям без определенного места жительства намерены предоставить право не платить за ночлег в специальном учреждении в Башкирии. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что комитет госсобрания Башкирии поддержал внесение изменений в статью 7 регионального закона «О социальном обслуживании граждан в Республике Башкортостан».

«Документом предлагается относить лиц без определенного места жительства к категории граждан, которым социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно. На практике «полустационарная форма социального облуживания» означает возможность получить на ночь крышу над головой. Сегодня у нас в Уфе действует Республиканский центр помощи лицам без определенного места жительства вместимостью 50 коек. Сейчас услуги этого центра платные. Стоимость символическая — 100 рублей за ночь, но бездомные зачастую не имеют денег вообще. С признанием права на бесплатные социальные услуги этим людям не придется платить за ночлег», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что в Башкирии это госучреждение является единственным. При этом таким гражданам оказывают безвозмездную помощь некоммерческие и религиозные организации за счет грантов и спонсорских пожертвований.

Документов также вносятся изменения в части определения категории граждан, которые имеют право на бесплатное соцобслуживание на дому и в полустационарной форме.

«Указанные услуги предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя был ниже либо равен полуторакратной величине прожиточного минимума, установленного Правительством Башкирии для основных социально-демографических групп населения на текущий год», — сообщает пресс-служба.