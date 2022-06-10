Иркутск, 10 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. По состоянию на утро 10 июня в лесном фонде в Иркутской области действует два возгорания на площади 28,5 га в Нижнеилимском районе, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Сайт Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

За минувшие сутки ликвидировано два лесных пожара на площади 3,6 га в Усть-Илимском и Нижнеилимском районах. Полностью локализовано четыре пожара на общей площади 387 га: два — в Нижнеилимском районе, по одному- в Бодайбинском и Усть-Кутском районах.

В тушении лесных пожаров было задействовано 69 пожарных-десантников, 59 сотрудников лесопожарных формирований, 27 работников арендаторов лесных участков, а также 44 единицы наземной техники.

В авиамониторинге — три легкомоторных самолёта. Вертолёт Ми-8 — в перегруппировке десантников.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро, 9 июня, в лесном фонде в Иркутской области действовало одно возгорание на площади 3,5 га (Нижнеилимский район).

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