Донецк, 10 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попала Горловка. Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

Очередная атака зафиксирована в 9:10 с позиций в населённом пункте Новгородское. По Горловке выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел из миномёта попал населённый пункт Минеральное.