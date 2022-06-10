Волгоград, , 10:31 — REGNUM Приговор 53-летнему местному жителю, стрелявшему из ружья в подростков у своего дома, вынес Краснооктябрьский районный суд Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Охотничье ружье (сс) klimkin

В октябре 2021 года мужчину не устроило то, что двое подростков громко разговаривают на улице возле его дома. Он вышел к ним, ударил одного по лицу, затем вернулся в дом за ружьём. Увидев злоумышленника с оружием, подростки начали убегать, тот выстрелил в них не менее двух раз. Мужчина ранил идущего навстречу случайного подростка 2007 года рождения в голень, бедро и стопу и сбежал с места преступления. Раненому оказали необходимую медицинскую помощь.

На суде обвиняемый признал свою вину, указал, что возместил ущерб потерпевшим, они к нему претензий не имеют. Судья назначил волгоградцу два года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор ещё может быть обжалован.