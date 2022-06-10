Вашингтон, 10 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о готовности его страны сотрудничать в поиске выхода из ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом.

Camara.leg.br Жаир Болсонару

«Господин президент Джо Байден, мы готовы сотрудничать в поиске выхода из этого нежелательного эпизода между Россией и Украиной. Мы надеемся и молимся за наискорейший выход из этой ситуации, чтобы не только Бразилия, но и весь мир вернулся к нормальной жизни», — сказал Болсонару в ходе вступительного слова.

При этом он напомнил о взвешенной позиции страны, которая направлена на действия в интересах мира.

Болсонару также указал на необходимость действовать «с осторожностью» и с учётом «зависимости» бразильского государства на внешнеполитической арене.