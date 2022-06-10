Ачит, Свердловская область, 10 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Свердловчанин предстал перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Мужчина выстрелил в человека во время охоты, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Argumenti.ru Приговор

В октябре 2021 года уралец приехал на охоту в Ачитский городской округ Свердловской области. Мужчина, охотившись, на лося произвёл выстрелы в направлении животного. Произошёл несчастный случай, одним из выстрелов был смертельно ранен местный житель. Он выполнял функции загонщика скота. Смертельный выстрел был произведён из охотничьего карабина «Тигр». Оружие изъяли, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Суд приговорил уральца к ограничению свободы на срок в 1,5 года. Кроме того, в течении этого периода мужчину лишили права заниматься охотой.