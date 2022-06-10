Москва, , 10:15 — REGNUM Андрей Гурьев переизбран президентом Российской ассоциации производителей удобрений. Такое решение было единогласно принято в ходе годового общего собрания членов отраслевой ассоциации.

За последние 6 лет, которые он возглавляет РАПУ, индустрия минеральных удобрений увеличила производство конечной продукции более чем на треть — до 26,3 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ — д. в.). Российский АПК практически удвоил приобретение минеральных удобрений. Наша страна последние годы уверенно удерживает второе место по объёму производства удобрений и по-прежнему является единственным государством, на 100% обеспечивающим себя удобрениями собственного производства.

Неизменным приоритетом для производителей-участников РАПУ является внутренний рынок, аграрии нашей страны ежегодно приобретают отечественных минудобрений больше, чем любая из почти 150 стран-импортеров. В прошлом году рост приобретения, в сравнении с 2020 годом, составил почти 20%. Причем более 10% от приобретенных объемов было реализовано производителями на торгах Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой биржи.

Экспортные поставки, по данным ФТС России, в 2021 году росли темпами вдвое меньшими. Тем не менее, на долю российской продукции приходится 16% в мировой торговле.

К настоящему моменту российские производители на 100% выполнили план Минсельхоза России по обеспечению отечественных сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями под весенний сев. К концу мая российские аграрии приобрели 3,4 млн т д. в. минеральных удобрений. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, за 5 месяцев российские производители обеспечили более 70% прогнозной потребности АПК в минеральных удобрениях на весь 2022 год. Сегодня предприятия отрасли ожидают от Минсельхоза России план закупок до конца года для расчета динамики производства и оптимальных логистических цепочек.

«Летом прошлого года компании-участницы РАПУ добровольно зафиксировали цены на свою продукцию для российских аграриев. Это было сделано в преддверии ожидаемого роста мировых цен и задолго до роста волатильности финансовых рынков. Сегодня российские аграрии пользуются, пожалуй, наиболее комфортными условиями закупок среди всех мировых экономик. При этом, поставки отраслевой продукции в горнодобывающую промышленность также идут бесперебойно, в соответствии с заявками потребителей», — отметил президент РАПУ Андрей Гурьев.

В прошлом году предприятия-участники РАПУ инвестировали в развитие отрасли почти 150 млрд руб. Они будут направлены на капитальные вложения в рамках крупных проектов по увеличению объемов производства и расширению ассортимента продукции для российских аграриев. А в ближайшие 7 лет суммарные инвестиции в отрасль превысят 2 трлн рублей. Планируется, что в результате инвестиционной активности участников РАПУ с 2013 г. по 2026 г. производственные мощности отрасли вырастут почти в два раза.

Также на собрании были продлены полномочия исполнительного директора Ассоциации Максима Кузнецова, утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность РАПУ за 2021 г., избраны ревизор и правление Ассоциации.

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