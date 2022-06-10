Москва, , 10:26 — REGNUM Выпускников 36 образовательных организаций Минобороны РФ и 30 военных учебных центров при гражданских вузах поздравил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, сообщили в военном ведомстве.

Курсанты Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это торжественное событие вы отмечаете в непростое для нашей страны время, когда поднявший голову нацизм в очередной раз испытывает на прочность единство нашей многонациональной Родины. В этих условиях главной опорой государства становятся армия и флот, а к офицерам предъявляются повышенные требования. Командиры всех рангов должны быть не только высококлассными специалистами, готовыми принимать нестандартные решения, но и верными присяге патриотами, способными выполнять сложные задачи в боевой обстановке, повести за собой подчинённых и сберечь их жизни», — говорится в поздравительном адресе.

Летом 2022 года выпуск пройдет для почти 14 тысяч человек. Магистерскую программу окончили более тысячи офицеров, почти 13 тысяч человек, в том числе около 200 девушек, обучались по программам специалитета.

В министерстве отметили популярные специальности среди курсантов: военный летчик и штурман, десантник, моряк, разведчик, танкист. Также востребованы инженерные специальности, связанные с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники, увеличился интерес молодежи к освоению профессии военного моряка. В числе наиболее востребованных командные вузы Сухопутных войск, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Как сообщалось, Госдума приняла закон, увеличивающий число бюджетных мест в магистратуре. Предполагается, что в вузах появится 30 тыс. мест для магистрантов.

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