Москва, , 10:14 — REGNUM В настоящее время необходимо пересмотреть правила ВТО для всех ее участников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал решение Минэкономразвития РФ обновить стратегию действий РФ в рамках Всемирной торговой организации.

ВТО Ictsd.org

«Оставаться в ВТО нужно, иначе сами же будем изолироваться от мировой экономики, чего делать нельзя, — сказал Алиев. — Обновление стратегии говорит о том, что Россия предлагает новые механизмы, которые эффективно работали бы и реально защищали экспорт, импорт, компании и так далее. Необходимо снизить политически мотивированные факторы, которые влияют на механизм эффективной работы организации. Необходим пересмотр правил для всех участников и формирование перечня обязательств и гарантий, которые должны строго соблюдаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме намерены детально изучить возможность выхода РФ из Всемирной торговой организации.