Москва, 11 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», в регионах России стартует летняя чартерная программа. Список направлений, куда можно отправиться на отдых по доступной цене, расширился: этим летом запускаются чартеры на Дальний Восток (Сахалин, Камчатка, Бурятия, Приморский край), Алтай, Северный Кавказ, в Карелию, а также в Калининградскую и Тюменскую области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

«В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» мы продолжаем поддерживать туроператоров и граждан, предоставляя субсидии на чартерные авиарейсы. Благодаря этому стоимость пакетных туров снижается в 1,5−2 раза. Расширяем и географию полетов. Если в прошлом году туристам было доступно 7 направлений, то в этом их уже 12. На текущий момент чартерами воспользовалось уже более 30 тысяч человек. Всего в этом году отправиться в путешествие по доступной цене смогут около 50 тысяч туристов», — подчеркнул заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В июне будут открыты туры на Камчатку (Петропавловск-Камчатский, с 10 июня), в Республику Алтай, Алтайский край (Горно-Алтайск, с 12 июня), в Карелию (Петрозаводск, с 16 июня), Тюменскую область (Тобольск, с 23 июня), на Северный Кавказ — в Чеченскую республику (Грозный, с 10 июня).

Большинство летних туристических чартеров будут вылетать из Москвы. В Горно-Алтайск можно будет долететь из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Наша задача делать доступнее отдых в тех направлениях, которые пользуются особенной популярностью среди наших туристов. Один из ключевых инструментов здесь — это чартерная программа, которая реализуется в рамках национального проекта по туризму. Ключевая задача нашей чартерной программы — это формировать удобные, полностью готовые под ключ туры, стоимость которых в полтора-два раза дешевле рыночной.

Происходит это благодаря тому, что мы субсидируем из федерального бюджета половину стоимости фрахта таких самолетов. Этим летом мы значительно расширили географию чартерных полетов и сформировали новые межрегиональные связки.

Так, летом будут летать чартеры на Кавказ, с 10 июня чартеры начинают летать из Москвы в Грозный, в Чеченскую республику, а с первых чисел июля продолжится полетная программа в Дагестан. Летают туристические чартеры у нас и в Тюменскую область, в этом году новая связка в Тобольск из Санкт-Петербурга.

А для поклонников активного отдыха на природе мы сформировали новые предложения на Алтай и в Карелию. Кроме того, запустили новые чартеры в Калининград, где можно отлично совмещать пляжный отдых на Балтике вместе с насыщенной культурной программой.

В этом году мы впервые разработали большую полетную программу в регионы Дальнего Востока. Новинки этого года — это туристические чартеры на Камчатку, которые полетят с начала июня, и чартеры в Приморский край (Владивосток), которые стартуют во второй половине лета к началу высокого туристического сезона», — прокомментировала руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

Для путешественников туристические чартеры — это удобный, комфортный формат и возможность выбрать готовый тур «под ключ», в который уже включены перелет в обе стороны, трансфер, проживание и экскурсионная программа. Программа работает в двух направлениях: как для туристов из Москвы и Санкт-Петербурга — в регионы, так и для жителей регионов, которые могут воспользоваться чартерной программой и посетить Москву и Санкт-Петербург.

Светлана Шаповалова Алтайски край

В число 10 якорных туристических регионов страны вошел Алтайский край. По оценке начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых, правительством страны был разработан внушительный перечень мероприятий, которыми смог воспользоваться турбизнес края:

«Считаю, принятые решения по поддержке туротрасли в регионе в комплексе с федеральными мерами господдержки позволили стабилизировать деятельность предприятий туриндустрии края и в определенной мере снизить для них негативные последствия пандемии. По итогам 2020 года темп снижения числа действующих в сфере туризма предприятий не превысил 1,5% (2019 — 1018, 2020 — 1005), в полном объеме сохранен санаторно-курортный комплекс региона, продолжено развитие крупных инвестиционных проектов».

«Чартерные рейсы обеспечивают комфортные и доступные перелеты до мест отдыха. Кроме того, чартер в аэропорт Горно-Алтайска даст возможность туристам значительно сократить время в пути в туристские дестинации, расположенные на юго-востоке Алтайского края», — пояснила заместитель начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Наталья Бортникова

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Алтай

Руководитель направления Байкал и Бурятия туроператора TUI Россия Екатерина Пашкинаотметила, что уже совсем скоро 13 июня (и далее по расписанию раз в 9 дней) из московского Домодедово вылетит первый в летнем сезоне — 2021 чартерный рейс «Уральских авиалиний» в столицу Бурятии Улан-Удэ:

«Если в прошлом сезоне из-за коронавирусных ограничений летний сезон стартовал лишь в июле, то этот будет полноценным. Более того, в этом летнем сезоне TUI впервые предлагает пакетные программы, которые охватывают весь Байкал — и Бурятию, и Иркутскую область».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

По словам Екатерины Пашикной, загрузка первых рейсов практически стопроцентная, глубина бронирования — 2−3 недели.

Калининграде ожидают успешный летний сезон.

«Семейный отдых с детьми достаточно востребован, так как в регионе множество достопримечательностей, которые будут интересны всем. Это музей Мирового океана, знаменитые форты и цитадели, танцующий лес и Куршская коса, музей Балтийского флота, музей янтаря, зоопарк, Кафедральный собор, тевтонские замки и многое другое», — отмечает директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова

Калининград

Как сообщало ИА REGNUM, программа туристических чартеров — одна из мер нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемая с 2021 года по инициативе Правительства РФ. В рамках программы субсидируется половина стоимости фрахта самолета, за счет чего туроператоры компенсируют половину затрат на обслуживание воздушного судна.

В результате стоимость пакетных туров снижается в 1,5−2 раза, а чартеры становятся доступными для туристов и выгодными для туроператоров. В 2021 году чартерной программой воспользовались 26 тыс. человек.