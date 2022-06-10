Москва, 10 июня 2022, 10:12 — REGNUM Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, созданного гражданами Украины. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба СК России.

Эмблема СК РФ
Эмблема СК РФ

Фигурантами дела являются Тимур Макаров, Максим Пызин, Денис Усенко, Сергей Дунаев, Эдуард Тавгорашвили, Эрвин Исмаилов, Оксана Капкаева, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз и Вадим Долгов.

«В зависимости от роли каждого им инкриминированы преступления, предусмотренные ч. 1, 2, 3 ст. 210, п. «а» ч. 3 ст. 126, п. «а», «б» ч. 3 ст. 161, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126, ч. 1, 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ», — рассказали в СК.

По информации следователей, организаторами группы являются граждане Украины, в прошлом причастные к деятельности ГРУ министерства обороны Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский. Преступное сообщество создано в Киеве для похищения граждан России и перемещения их на территорию Украины с последующим завладением их имуществом. Также готовились убийства и другие тяжкие преступления.

Например, в 2020 году в Челябинске похитили предпринимателя и удерживали для получения доступа к его криптовалютным кошелькам. В ДНР злоумышленники совершили покушение на сотрудника местного МВД, установив на автомобиль взрывное устройство. Реализовать задуманное им не удало по независящим от них обстоятельствам.