Москва, , 10:12 — REGNUM Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, созданного гражданами Украины. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба СК России.

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Фигурантами дела являются Тимур Макаров, Максим Пызин, Денис Усенко, Сергей Дунаев, Эдуард Тавгорашвили, Эрвин Исмаилов, Оксана Капкаева, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз и Вадим Долгов.

«В зависимости от роли каждого им инкриминированы преступления, предусмотренные ч. 1, 2, 3 ст. 210, п. «а» ч. 3 ст. 126, п. «а», «б» ч. 3 ст. 161, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126, ч. 1, 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ», — рассказали в СК.

По информации следователей, организаторами группы являются граждане Украины, в прошлом причастные к деятельности ГРУ министерства обороны Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский. Преступное сообщество создано в Киеве для похищения граждан России и перемещения их на территорию Украины с последующим завладением их имуществом. Также готовились убийства и другие тяжкие преступления.

Например, в 2020 году в Челябинске похитили предпринимателя и удерживали для получения доступа к его криптовалютным кошелькам. В ДНР злоумышленники совершили покушение на сотрудника местного МВД, установив на автомобиль взрывное устройство. Реализовать задуманное им не удало по независящим от них обстоятельствам.