Элиста, 10 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Элисте встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся из района проведения специальной военной операции на Украине. Дома их встретили родные, близкие и земляки. Об этом в совеем телеграм-канале написал глава Калмыкии Бату Хасиков.

телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова Встреча росгвардейцев в Элисте

«Наконец-то они встретились со своими родными, которые ждали их возвращения. Счастлив видеть их целыми и невредимыми! Все мы, вся Калмыкия ждала их! Меня переполняет гордость за наших ребят, которые отважно и смело отстаивают честь России. Пока в наших рядах такие бойцы — мы непобедимы», — написал Хасиков.

Земляки встретили бойцов с плакатами, воздушными шарами и флагами. Отряд росгвардейцев к месту торжественной встречи сопроводили конники и колонна байкеров.