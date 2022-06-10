Лос-Анджелес, США, , 10:11 — REGNUM Страна, принимающая саммит Америк, не должна обладать правом на ограничение участия тех или иных стран. Об этом в ходе выступления на саммите Америк заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Альберто Фернандес Alferdez.com.ar

«Мы определенно хотели бы иного саммита Америк, молчание отсутствующих требует от нас ответов. Чтобы это больше не повторялось, в будущем нужно договориться, что статус принимающей страны не наделяет возможностью ограничивать право на участие для стран региона», — сказал Фернандес.

Он напомнил американскому лидеру Джо Байдену о том, что «пришло время быть по-братски открытыми ради достижения общих интересов»: «Годы, предшествовавшие вашему приходу к власти в США, характеризовались политикой, которая принесла много вреда нашему региону. Ее осуществляла администрация, которая вам предшествовала. Пришло время изменить эту политику и возместить ущерб».

Ранее стало известно, что в саммите Америк не примет участие ряд стран, в числе которых — Куба, Никарагуа и Венесуэла.