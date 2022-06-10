Лос-Анджелес, США, 10 июня 2022, 10:11 — REGNUM Страна, принимающая саммит Америк, не должна обладать правом на ограничение участия тех или иных стран. Об этом в ходе выступления на саммите Америк заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.
«Мы определенно хотели бы иного саммита Америк, молчание отсутствующих требует от нас ответов. Чтобы это больше не повторялось, в будущем нужно договориться, что статус принимающей страны не наделяет возможностью ограничивать право на участие для стран региона», — сказал Фернандес.
Он напомнил американскому лидеру Джо Байдену о том, что «пришло время быть по-братски открытыми ради достижения общих интересов»: «Годы, предшествовавшие вашему приходу к власти в США, характеризовались политикой, которая принесла много вреда нашему региону. Ее осуществляла администрация, которая вам предшествовала. Пришло время изменить эту политику и возместить ущерб».
Ранее стало известно, что в саммите Америк не примет участие ряд стран, в числе которых — Куба, Никарагуа и Венесуэла.