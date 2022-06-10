Улан-Удэ, , 10:11 — REGNUM В лесах столицы Бурятии Улан-Удэ продлили действие особого противопожарного периода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

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«Распоряжением администрации г. Улан-Удэ особый противопожарный режим продлен с 11-го по 30 июня», — отметили в мэрии.

С начала действия особого периода в городе составлено 54 протокола за нарушение правил пожарной безопасности. По 34 из них вынесены постановления о штрафах на общую сумму 132 тыс. рублей.

Власти города также напомнили об ужесточении штрафных санкций за нарушение противопожарных требований. Так, для граждан-нарушителей штрафы будут достигать 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 90 тыс. рублей, для юрлиц — до 1 млн рублей.