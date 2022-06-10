Катманду, , 10:10 — REGNUM С официальным визитом прибыл в Непал командующий Тихоокеанской армией США Чарльз Флинн. О визите американского высокопоставленного военного в страну 9 июня сообщила Kathmandu Post.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом уточняется, что в ходе своего визита Флинн собирается провести встречи с командующим армией Непала генералом Парбху Рамом Шармой и с премьер-министром страны Шерой Бахадурой Деубу.

Также бригадный генерал Нараян Силвал заявил изданию, что приезд командующего Тихоокеанской армией США в страну — это «очередной визит доброй воли», который направлен на укрепление отношений между военными двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение Верховного суда ДНР, вынесшего смертный приговор трём иностранным наёмникам.