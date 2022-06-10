Бухарест, 10 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В столице Румынии Бухаресте открывается внеочередной саммит восточноевропейских стран-участниц НАТО (В-9). Об этом 10 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Согласно официальной информации, на мероприятие в румынской столице собрались представители Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Чехии и Эстонии. Саммит созван по инициативе президента Румынии Клауса Йоханниса.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг будет участвовать в работе указанных комитетов исключительно в формате онлайн: накануне у натовского лидера был диагностирован опоясывающий лишай.

В открытии пленарного заседания саммита, которое начнется в 15:00 по местному времени, примут участие президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Польши Анджей Дуда, сообщает румынское агентство Agerpres. Главной темой встречи станет обсуждение возможности укрепления границ альянса на фоне спецоперации РФ по денацификации Украины.