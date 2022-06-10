Якутск, 10 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Восстановление объектов инфраструктуры, соцсферы и ЖКХ после паводка в 2022 году будет стоить более 178 млн рублей. Ущерб оценили предварительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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В том числе на ремонт дорог потратят порядка 38,6 млн рублей, на единовременную материальную помощь пострадавшим жителям — 8,37 млн. Бедствие коснулось более тысячи человек.

Были затоплены 202 жилых дома, 327 дворов, четыре объекта ЖКХ (котельные, водопровод, тепловая сеть) и пришкольный интернат в Намском районе. От воды также пострадали более 20 км дорог, шесть дамб и три автомобильных моста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в зоне подтопления находились 17 поселений. В трёх муниципалитетах и девяти населённых пунктах вводился режим ЧС.