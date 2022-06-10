10 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Более ста пар как профессиональных, так и любительских хореографических коллективов Санкт-Петербурга, а также обычные петербуржцы и туристы, пришедшие на площадь Островского в центре города, станцевали на «Петровском балу в летнюю ночь». Он прошел вечером в день празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Бальные танцы во время концерта «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Открывал программу бала театрализованный пролог, посвященный деяниям Петра Великого, — о ратных, градостроительных и культурных преобразованиях петровского времени. В сценическом пространстве с помощью современных мультимедийных технологий авторы программы воплотили образ огромного корабля, несущегося сквозь время.

Артисты во время концерта «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Артисты во время концерта «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Артисты во время концерта «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Артисты во время концерта «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Концерт «Петровский бал в летнюю ночь» на Островской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Концерт «Петровский бал в летнюю ночь» на Островской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Артисты во время концерта «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

После чего, вместе с выстрелом двух мортир и зажжением символического Огня славы, начался «Петровский бал в летнюю ночь». Профессиональные и лучшие любительские коллективы провели праздничный вечер в ритме полонеза и вальса.

Артист во время концерта «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Артисты во время концерта «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Артисты во время концерта «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Артисты во время концерта «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Концерт «Петровский бал в летнюю ночь» на Островской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Концерт «Петровский бал в летнюю ночь» на Островской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Концерт «Петровский бал в летнюю ночь» на Островской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители на концерте «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, перед гостями и участниками Петровского бала выступили хор и оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, Эстрадно-симфонический оркестр им. А. С. Бадхена, лауреаты международных конкурсов Галина Ясная и Лариса Луста, победитель шоу «Голос», солист СПбГБУК «Петербург-концерт» Пётр Захаров и народная артистка России Лариса Долина.

«Сама идея организации этого бала была именно для того, чтобы возродить в Петербурге летние балы. Потому что балы, это, прежде всего, когда молодые люди встречались, знакомились, а затем создавали свои семьи. Мы этого тоже хотим», — рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» певица, автор и художественный руководитель проекта Галина Ясная.

Концерт «Петровский бал в летнюю ночь» на Островской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Артисты во время концерта «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители на концерте «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Концерт «Петровский бал в летнюю ночь» на Островской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Концерт «Петровский бал в летнюю ночь» на Островской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Концерт «Петровский бал в летнюю ночь» на Островской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Концерт «Петровский бал в летнюю ночь» на Островской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители на концерте «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители на концерте «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Бальные танцы во время концерта «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Бальные танцы во время концерта «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Бальные танцы во время концерта «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Бальные танцы во время концерта «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что весь 2022 год проходит в Петербурге под эгидой празднования юбилейной даты. Основные мероприятия в городе на Неве состоялись в день 350-й годовщины со дня рождения императора — 9 июня, а также запланированы на ближайшие к нему дни. Так, в Петербурге пройдут — 10–11 июня с 12:00–19:00 мск — Фестиваль «Град Петров» в Петропавловской крепости, до 11 июня открыт Фестиваль цветов на пл. Островского, 11 июня состоится Музыкальный проект «Ода Петру Великому» у Михайловского замка, 11–12 июня — «Сиреневый променад» в Павловском парке, до 13 июня проходит Фестиваль «Окно в Европу» (наб. Лейтенанта Шмидта) и многое другое.

Концерт «Петровский бал в летнюю ночь» на Островской площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители на концерте «Петровский бал в летнюю ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

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