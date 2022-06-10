Лос-Анджелес, США, , 10:07 — REGNUM Необходимо «вернуть руководство региональными банками развития странам Латинской Америки и Карибского бассейна». Об этом в ходе выступления на саммите Америк заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Президент Аргентины Альберто Фернандес Twitter.com/alferdez

«Исторически управление Межамериканским банком развития было в латиноамериканских руках», — напомнил Фернандес, уточнив, что в 2020 году главой организации впервые был избран бывший американский чиновник Маурисио Клавер-Кароне.

Также Фернандес высказался против санкций США, наложенных на Кубу и Венесуэлу: «Подобными мерами пытаются повлиять на правительства, но на деле только приносят страдания народам».