Москва, , 10:06 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о том, что подготовлен законопроект о запрете рекламных вывесок на иностранных языках.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«В Государственной думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — проинформировал Володин в телеграм-канале.

Спикер Госдумы также предложил поучаствовать в опросе и дает вопрос: «А как вы считаете, должна ли реклама на улицах быть только на русском и других государственных языках в республиках РФ?». Предлагается три варианта ответа — да, нет и все равно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума готова в ходе весенней сессии принять закон, направленный на борьбу с англицизмами. Инициативу разработали в комитете нижней палаты парламента по культуре.

Одновременно депутаты Госдумы от ЛДПР планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект о защите русского языка, чтобы ограничить «импорт» англицизмов.

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