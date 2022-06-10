Южно-Сахалинск, 10 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Жители курильского острова Итуруп не могут приобрести обратные билеты на самолёт из Южно-Сахалинск на август, так как их нет в наличии из-за большого туристического потока. Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» уже добавила один дополнительный рейс, но билеты на него разлетелись как горячие пирожки.

Итуруп

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Жительница Итурупа пожаловалась ИА Сах. ком на отсутствие обратных билетов до конца августа. Женщина хотела отправить на каникулы ребёнка к родственникам в Приморье и забрать обратно в середине августа, но билетов нет. Сообщается, что с такой проблемой столкнулись все курильчане, которые планировали поехать в отпуск, на лечение или для сборов детей в школу.

В министерстве туризма Сахалина сообщили, что рассматривается вопрос о введении дополнительных авиарейсов. Помимо самолётов жители Курил могут воспользоваться теплоходами, билеты на которые есть.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил увеличить кешбэк за приобретённые туры в регионы Дальнего Востока до 40 тыс. рублей.