Париж, , 10:05 — REGNUM Берлин, Лондон и Париж призвали Иран «прекратить ядерную эскалацию» и немедленно принять соглашение, чтобы возродить пакт 2015 года об ограничении ядерной деятельности, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осудило решение Ирана удалить 27 камер наблюдения с объектов ядерной деятельности, опасаясь, что эти меры нанесут «смертельный удар» по иранским ядерным переговорам в Вене.

«Мы осуждаем решение Тегерана. Это усугубляет ситуацию и затрудняет наши усилия по полному восстановлению соглашения 2015 года об ограничении ядерной деятельности Ирана в обмен на ослабление международных санкций», — говорится в совместном заявлении Берлина, Лондона, Париж.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция рассматривает возможность поставок Киеву дополнительных шести самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра 155 мм до конца июня.

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