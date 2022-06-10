Три европейские страны призвали Иран «прекратить ядерную эскалацию»
Париж, 10 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Берлин, Лондон и Париж призвали Иран «прекратить ядерную эскалацию» и немедленно принять соглашение, чтобы возродить пакт 2015 года об ограничении ядерной деятельности, сообщает Le Figaro.
Ранее международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осудило решение Ирана удалить 27 камер наблюдения с объектов ядерной деятельности, опасаясь, что эти меры нанесут «смертельный удар» по иранским ядерным переговорам в Вене.
«Мы осуждаем решение Тегерана. Это усугубляет ситуацию и затрудняет наши усилия по полному восстановлению соглашения 2015 года об ограничении ядерной деятельности Ирана в обмен на ослабление международных санкций», — говорится в совместном заявлении Берлина, Лондона, Париж.
Как сообщало ИА REGNUM, Франция рассматривает возможность поставок Киеву дополнительных шести самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра 155 мм до конца июня.
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