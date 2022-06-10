Париж, 10 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Берлин, Лондон и Париж призвали Иран «прекратить ядерную эскалацию» и немедленно принять соглашение, чтобы возродить пакт 2015 года об ограничении ядерной деятельности, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Ранее международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осудило решение Ирана удалить 27 камер наблюдения с объектов ядерной деятельности, опасаясь, что эти меры нанесут «смертельный удар» по иранским ядерным переговорам в Вене.

«Мы осуждаем решение Тегерана. Это усугубляет ситуацию и затрудняет наши усилия по полному восстановлению соглашения 2015 года об ограничении ядерной деятельности Ирана в обмен на ослабление международных санкций», — говорится в совместном заявлении Берлина, Лондона, Париж.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция рассматривает возможность поставок Киеву дополнительных шести самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра 155 мм до конца июня.

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