Москва, , 10:04 — REGNUM Краткосрочный эффект влияния санкций на российскую экономику оказался не таким, как планировали те, кто вводил эти ограничительные меры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала высказывание вице-премьера РФ Алексея Оверчука о том, что экономика РФ продолжает расти, несмотря на санкции.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Действительно, краткосрочный эффект влияния санкций на российскую экономику оказался не таким обширным, как планировали инициаторы, — сказала Скрыль. — Основной причиной спада экономики России стали обрывы в транспортно-логистических и финансовых цепочках, а также снижение потребительского спроса. Общий оборот розничной торговли сильно сократился на фоне ухода ряда компаний с российского рынка. Но сегодня уже найдены альтернативные решения, и часть потоков удалось восстановить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что экономике России надо выстоять до весны 2024 года, когда политики ЕС станут более сговорчивыми в вопросе смягчения санкций.

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