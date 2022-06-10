Лос-Анджелес, США, , 10:04 — REGNUM Организация американских государств требует незамедлительной реформы, включающей в себя отставку руководства. Об этом в ходе выступления на саммите Америк в США заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Альберто Фернандес Todo Noticias

«Позвольте мне указать на срочную необходимость реконструировать институты, которые были задуманы для нашей интеграции. Если ОАГ хочет вернуть уважение к себе и снова стать той региональной политической организацией, какой она была создана, она должна быть реформирована, а те, кто управляют ей сейчас, должны быть незамедлительно отстранены», — сказал Фернандес.

По его словам, организация использовалась в целях «облегчения проведения госпереворота в Боливии» в 2019 году, когда тогдашний президент страны Эво Моралес был вынужден покинуть свой пост на фоне акций протеста, поддержанных военнослужащими.