Калуга, , 10:21 — REGNUM Калужские приставы исполнили решения суда о выдворении за пределы региона и страны 19 иностранных граждан — 11 из них улетели в Таджикистан, пятеро — в Узбекистан и трое — в Киргизию. Об этом 10 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Выдворение нелегальных мигрантов из страны Пресс-служба Управления ФССП России по Калужской области

Одной из категорий исполнительных документов, которые на протяжении более 10 лет поступают в Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, являются решения судов о принудительном выдворении иностранных граждан или лиц без гражданства за пределы Российской Федерации.

Поводом для принятия судебным органом такого решения, в основном, выступает нарушение сроков пребывания на территории страны либо нарушение правил трудовой деятельности. До проведения процедуры выдворения нелегалы находятся в специализированном учреждении для временного содержания.

«В течение последних семи дней судебные приставы Калужской области осуществили административное выдворение 19 нелегалов. Две партии иностранных граждан были доставлены сотрудниками силового блока Службы до пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Внуково. 11 нелегалов улетели в Таджикистан, пятеро — в Узбекистан и трое — в Киргизию. Въезд в Россию для выдворенцев будет закрыт в течение пяти лет», — отметил Артём Залогин.

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