Калужские приставы отправили 19 нелегальных мигрантов домой в Туркестан
Калуга, 10 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Калужские приставы исполнили решения суда о выдворении за пределы региона и страны 19 иностранных граждан — 11 из них улетели в Таджикистан, пятеро — в Узбекистан и трое — в Киргизию. Об этом 10 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
Одной из категорий исполнительных документов, которые на протяжении более 10 лет поступают в Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, являются решения судов о принудительном выдворении иностранных граждан или лиц без гражданства за пределы Российской Федерации.
Поводом для принятия судебным органом такого решения, в основном, выступает нарушение сроков пребывания на территории страны либо нарушение правил трудовой деятельности. До проведения процедуры выдворения нелегалы находятся в специализированном учреждении для временного содержания.