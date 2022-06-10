Вашингтон, , 10:03 — REGNUM В настоящее время Соединённые Штаты не рассматривают возможность проведения нового раунда диалога с Россией по стратегической стабильности. Об этом 10 июня заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

США и Россия

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«Мы приостановили участие в диалоге по стратегической стабильности и сейчас не планируем новую сессию», — цитирует РИА Новости слова американского чиновника.

По его словам, чтобы вернуться к обсуждению, Москве необходимо «избрать путь дипломатии вместо агрессии».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон в одностороннем порядке «заморозил» двусторонний диалог по вопросам стратегической стабильности, который был начат на саммите в Женеве. По его словам, тем самым США поставили под угрозу перспективы сохранения основ контроля над вооружениями. Дипломат добавил, что Москва готова возобновить общение по соответствующей проблематике, когда Вашингтон будет готов к этому диалогу.