10 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Bloomberg о том, что власти Нидерландов и Дании не собираются поддерживать предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Оксана Переможенко, , 13:13 — REGNUM Власти Нидерландов и Дании не собираются поддерживать предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Евроинтеграция Украины Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: Нидерланды и Дания выступают против статуса кандидата в ЕС для Украины

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Единство» Европы трещит по швам», — отреагировал Lucy.

«Давно пора понять, что у них там договорняк, — игра плохой-хороший. Дружно демонстрируют восторг, потом раз и кто-то один против… А тут даже двое», — пишет Галина.

«Страны-доноры понимают «за чей счет будет сей банкет», — смеется Александр.

«Просто Украина надоела…» — добавил Alik.

«Даже не знаю, что смешнее. Если бы Украину взяли в ЕС или если бы не взяли. Лично я за то, чтоб взяли. В этом случае суть европейцев, их правителей и граждан себя проявит в полной мере. С другой стороны, если сейчас все страны ЕС начнут отказываться, то ссора тоже получится забавная», — пишет Le Magicien.

«Нидерланды уже не первый раз украинцев обламывают, да и какая разница, им все равно сказали, что 30 лет надо, что значит никогда, да и не факт что ЕС к тому времени сохранится», — отреагировал Oleg L.

«Так представляете, если Украину возьмут в ЕС, во сколько им обойдётся восстановление экономики и т.д. Это же теперь страна в коме, а Европе, думаете, это надо, — на свою шею нахлебников вешать? У них самих проблем выше крыши. Хотя было бы забавно, да», — отметила Jull G.

«Европа ничего восстанавливать не будет… Представим, что берут Украину в любых границах в ЕС в течение года. Ради того, чтоб России насолить, и не такое сделают. ЕС на этом этапе просто самоуничтожится. И дело тут в масштабах включения. Любая страна населением выше 7-10 млн сейчас ЕС просто добьет под своей тяжестью. Турков почему 30 лет не берут туда? 80 млн населения… Смысл ЕС в том, что у всех граждан там равные права по сути. Количество депутатских мест в Европарламенте зависит от количества населения страны. Рядовые европейцы никогда не смирятся с наличием 30-40 млн украинцев в их составе. Подобное присоединение запросто вызовет восстание в ряде стран ЕС, без преувеличения. Ну, а дальше небольшие, но самые богатые страны… из ЕС вылетят, как пробка из бутылки. Затем и крупняк пойдет, начиная с Франции. Но, скорее всего, мы увидим просто унизительное шоу, как маленькие богатые страны открыто троллят Украину (уже началось), а крупные страны дают невыполнимые обещания», — ответил ей (Jull G.) Le Magicien.

Дебаты в Европарламенте jeffowenphotos

«При этом спокойно поставляя оружие. Если девушку можно «матросить», необязательно ведь на ней жениться», — комментирует новость Prosto Prohoshiy.

«Ну у них есть ещё шанс, для этого надо стать Польшей. Правда непонятно, кто будет за это платить? Страны — доноры Евросоюза не особо жалуют ещё одного нахлебника», — написал «Фамилия Имя».

«Можно сказать смело! Запад кинет Украину по всем фронтам!» — добавил Иван Y.

«Западные партнёры, они такие», — смеется Елена.

«С Нидерландами всё понятно, зачем им наркоконкурент в ЕС, а датчане знают толк в сказках, поэтому в украинские сказки не верят», — с сарказмом пишет Вячеслав М.

«Неужели ещё непонятно, их не будет в ЕС, и в НАТО не будет, Господи, и ЕС может скоро не будет», — отреагировала Vera P.

«Почему-то эти украинские пропагандисты были уверены, что военные действия… помогут им стать членом НАТО и ЕС… Но почему-то у них не возникала мысль, что они не нужны там с раздолбанной экономикой… Даже Великобритания вышла из ЕС, чтобы больше не содержать кучу дотационных недостран. А Украина после спецоперации будет точно не самым желанным подарком», — подытожила Юлия.