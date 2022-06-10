Кызыл, 10 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Туве родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, вручили ордена Мужества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы Родственники погибших на Украине военных из Тувы

Указом президента России, за героизм и мужество орденами посмертно награждены семеро уроженцев республики — сержанты Оюн В. В., Биче-оол С. С., ефрейтор Монгуш Ч. Д., рядовые Куулар А-Х. А., Андреев А. А., Кыргыс С-Д. В., Чулдум А. О.

Награды родственникам героев вручили зампред правительства республики Тимур Куулар и председатель Верховного хурала Тувы Кан-оол Даваа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир добровольческого отряда «Барс», выполняющего задачи на Луганщине, написал письмо с благодарностью родственникам тувинских добровольцев, рассказав об их подвиге в боях с националистами.

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