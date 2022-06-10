Москва, , 10:01 — REGNUM Летом 2022 года в РФ может на 20-25% упасть спрос на курьеров, занятых в сегменте доставки готовой еды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева. Так она прокомментировала информацию о падении в РФ популярности сервисов по доставке готовой еды.

«Около 200 000 работников иностранных компаний находятся в простое из-за приостановки деятельности их предприятий, что повлияло на спрос по данным услугам, так как либо люди стали питаться дома, либо в связи с падением доходов стали экономить на еде, опять же или самостоятельно готовя еду, или выбирая более бюджетные варианты», — сказала Казанцева.

Как полагает экономист, российские сервисы по доставке готовой еды будут дифференцировать свою деятельность.

«Останется уменьшенный в размерах сегмент мидлкласса, но вырастут объёмы экономсегмента, — считает Казанцева. — Летом возможно также и дополнительное падение спроса в связи с сезоном отпусков, потому востребованность услуг курьеров по доставке готовых рационов может уменьшиться на 20-25%. С другой стороны, курьеры станут более востребованными при доставках еды за город в связи с сезонным перемещением населения на дачи и в деревни».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что в Москве и ряде крупных городов упал спрос на курьеров из-за того, что ряд западных сетей быстрого питания покинули Россию.

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