Владивосток, , 08:09 — REGNUM Во Владивостоке ввели в эксплуатацию многоквартирный дом на улице Глинки, 26, построенный по нацпроекту «Жильё и городская среда» для переселения из аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Дом по нацпроекту Администрация Владивостока

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Новоселье справят совсем скоро семьи из аварийных домов на Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31. Две квартиры отдадут детям-сиротам.

«Жители получат одно-, двух‑ и трехкомнатные квартиры уже с полной отделкой. То есть, тратиться на ремонт жильцам не придётся. Совместно со строительной компанией мы приложили все усилия, чтобы переезд для горожан прошел максимально комфортно», — пояснил замглавы администрации Владивостока Алексей Ляйфер.

Общественные наблюдатели при приёмке дома отметили, что планировка квартир оказалась очень удачной. Да и сам дом красивый, архитектурно интересный.

«Преимущество нового дома в том, что у него эксплуатируемая кровля — на крыше разместили игровые и спортивные тренажёры. Есть даже небольшие клумбы. Получение нового жилья — это всегда событие, радость. Тем более люди переезжают из аварийного.

По нацпроекту также строят четыре дома на улице Русской, в которых более 100 квартир будут распределены детям-сиротам», — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 апреля началось предоставление жилья детям-сиротам в муниципальных районах Омской области.