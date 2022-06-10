Самара, 10 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Деятельность общежития одного из образовательных учреждений приостановили в г. Самаре. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.

Противопожарная безопасность

Отмечается, что сотрудники государственного пожарного надзора выявили в общежитии одного из образовательных учреждений г. Самары несколько нарушений требований пожарной безопасности. Так, в здании неисправны системы пожарной сигнализации, источники противопожарного водоснабжения, технические средства оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Кроме этого, эвакуационные пути и выходы не соответствуют требованиям.

«Нарушения в случае возникновения пожара могли привести к гибели несовершеннолетних граждан, проживающих в данном общежитии. В результате суд постановил приостановить деятельность пожароопасного жилого объекта сроком на 10 суток», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что судебные приставы-исполнители опечатали коридоры четырех этажей, комнаты и подсобные помещения на первом этаже, запасные выходы. Работа пожароопасного общежития приостановлена.