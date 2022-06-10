Оттава, 10 июня, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В период с 24 февраля по 7 июня 2022 года канадской полицией было заморожено российских активов на общую сумму $123,031 млн. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба королевской конной полиции Канады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«С 24 февраля по 7 июня были заморожены российские активы на общую сумму $123 млн», — говорится в обнародованном документе.

Кроме того, отмечается, что также были заблокированы транзакции с российским участием на общую сумму $289 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Россия должна развивать определённые виды техники, поскольку для этого у неё есть все возможности.