Москва, 10 июня, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Польше с давних времен существует концепция Ягеллонов, которая подразумевает мессианский статус Польши, направленный на завоевание соседей-славян, что сейчас активно продвигается на Украине, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

В 1340 году начался новый виток русско-польских отношений с попытками завоевания Руси со стороны поляков. Эта история возникла во времена боярской смуты на Руси, которая была связана с галицко-волынским князем Юрием II Болеславом. Поляки, поняв, что Русь слабеет, они тут же начали атаковать эту Русь и пытаться ее пригнуть по возможности так сильно, как можно, а желательно бы до конца. И здесь важно, по словам политолога, оговорить ряд вещей. Польские концепции строительства государства от древнейших времен и поныне называются имени двух царей: одного легендарного — Пяста, концепция Пяста, а другая — вполне реальная ягеллоновская.

«Согласно концепции Пяста, Польша — это сильное национальное государство, которое не выходит за свои границы, мирно сидит там, где ему положено, на своей территории, растит экономику, взращивает культуру и так далее, или по возможности дружит с немецкими землями. По гораздо более поздней концепции Ягеллонов, Польша — это абсолютно мессианская страна, задача которой — привести восточноевропейские земли к западным идеалам. Для этого их надо покорить, включить в свой состав в качестве колоний или полуколоний и распространить себя на максимально возможную территорию. Стать огромной империей», — заявил Кургинян.

И эти концепции не только в древности боролись друг с другом, но сейчас они борются в современной Польше. У древней концепции Пяста есть прямая аналогия с современной турецкой концепцией кемалистов, которые говорили, что будут строить национальную Турцию в своих границах без экспансий. Но также в Турции есть османизм и туранизм как экспансионистские концепции.

«Тогда принадлежащий к концепции Пястов Казимир III нарушил пястовское правило, понял, что у его соседа Болеслава-Юрия II дела плохи, и с молниеносной скоростью занял Перемышль, Львов и так далее, после чего эти территории остались под его эгидой. Далее атаки поляков пытались отражать, в игру включилась Литва, которая существовала отдельно, Литва начала захватывать польские города. Потом поляки и литовцы помирились, и в итоге Казимир III в 1349 году занял уже Волынь. Но как только он распустил часть своей армии, так сразу литовские конкуренты начали объединяться с московскими князьями и отодвигать Польшу назад», — продолжил эксперт.

По его словам, это тяни-толкай продолжалось всё время на протяжении тысячи лет. Однако в 1384 году литовский князь и будущий польский король Ягайло, который целовал крест и клялся верности победителю орды московскому князю Димитрию и его двоюродному брату Владимиру Храброму, принял предложение сдать Польше Литву, принять католичество и стать польским королем Владиславом II Ягелло, положив начало роду Ягеллонов.

Так появилась Речь Посполитая. Ее концепция говорит о том, что всегда должна осуществляться экспансия, потому что в этом заключается миссия этого государства — всех завоевать, окатоличить в западных натуральных людей и ввести в основную Европу. Речь Посполитая занимала и территории современной Польши, и Украины, Белоруссии, Литвы, части России, Латвии, Эстонии, Словакии.