Кишинёв, 10 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Европейская комиссия предложила отменить таможенные пошлины на семь видов производимых в Молдавии продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Publicdomainpictures.net Фрукты и овощи

По данным пресс-службы, в Евросоюзе обсуждается либерализация условий для импорта из Молдавии слив, столового винограда, яблок, помидоров, чеснока, черешни и виноградного сока.

«В результате принятия этих мер почти вся молдавская сельхозпродукция будет поставляться в ЕС без таможенных пошлин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Квоты на беспошлинный ввоз на рынки ЕС молдавской продукции планируется устанавливать на год. Объёмы пока не определены.